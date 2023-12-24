Pençe-Kilit bölgesindeki saldırılar sonrası etkisiz hale getirilen terörist sayısı 30’a yükseldi
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit haberlerinin ardından sınır hattında incelemelerde bulundu. Bakan Güler, saldırılar sonrası etkisiz hale getirilen terörist sayısının 30’a yükseldiğini açıkladı.
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan askerlerimizi ziyaretinin ardından beraberindeki TSK Komuta Kademesi ile 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığına geçti. Askerî törenle karşılanan Bakan Yaşar Güler, inceleme ve denetlemelerde bulundu.
Daha sonra Bakan Yaşar Güler başkanlığında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve birlik komutanlarının katılımıyla toplantı gerçekleştirildi.
OPERASYON TALİMATI
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki son duruma ilişkin bilgi alan Bakan Yaşar Güler, operasyonlara ilişkin talimatlar verdi.
30 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Bakan Yaşar Güler, Pençe-Kilit bölgesindeki saldırılar sonrası etkisiz hale getirilen terörist sayısının 30’a yükseldiğini açıkladı.