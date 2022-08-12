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Pençe-Kilit bölgesinde Siirtli teğmen şehit oldu

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda, Siirt-Şirvan nüfusuna kayıtlı Piyade Teğmen Ömer Bağra şehit oldu.

12.08.2022 - 23:55 | | İHA
Pençe-Kilit bölgesinde Siirtli teğmen şehit oldu

Siirt Valiliğinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, teröristlerin taciz ateşi sonucu Piyade Teğmen Ömer Bağra şehit oldu. Açıklamada, “Pençe-Kilit Harekat bölgesinde teröristlerce yapılan taciz ateşi sonucu şehit olan Hemşehrimiz Piyade Teğmen Ömer Bağra’ya Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabrı cemil diliyoruz. Aziz Milletimizin başı sağ olsun” ifadelerine yer verildi.

Pençe-Kilit bölgesinde Siirtli teğmen şehit oldu

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