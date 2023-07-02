Pençe-Kilit bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
02.07.2023 - 11:35 |
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde terörist temizliğine hız kesmeden devam ediyor. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK’lı terörist, hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek"