GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemPençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
HaberlerGündem Haberleri Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
ABONE OL

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiği bildirildi.

15.08.2022 - 15:34 |
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Terörü bitirmekte, milletimizi bu beladan kurtarmakta kararlıyız! Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek."

    GÜNCEL HABERLER

    Bombalı eylem için keşif yapan PKK’lı terörist Mehdi Mıhçı tutuklandı

    Bombalı eylem için keşif yapan PKK’lı terörist Mehdi Mıhçı tutuklandı

    Araba fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Araba alacakları ilgilendiriyor! Beklenen oluyor

    Araba fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Araba alacakları ilgilendiriyor! Beklenen oluyor

    Sözleşmeli er, mayın arama faaliyeti sırasında şehit oldu

    Sözleşmeli er, mayın arama faaliyeti sırasında şehit oldu