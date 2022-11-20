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Pençe Kılıç Hava Harekatı'nda 89 hedef imha edildi

TSK'nın Suriye ve Irak'ın kuzeyine başlattığı Pençe Kılıç Hava Harekatı kapsamında toplam 89 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

20.11.2022 - 13:56 |
Pençe Kılıç Hava Harekatı'nda 89 hedef imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyine yapılan "Pençe-Kılıç Hava Harekatı"nda toplam 89 hedefin imha edildiğini, arasında terör örgütünün sözde yöneticilerinin de bulunduğu çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ile 'Pençe-Kılıç Harekatı'nı, Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'nden sevk ve idare etti. Akar operasyonla ilgili konuşurken, "Terör örgütünün sözde karargahları tam isabetle vuruldu, tahrip edildi. Sadece ve sadece teröristler ve teröristlere ait yapılar hedef alındı. Teröristlerin barınakları, sığınakları, inleri, mağaraları başlarına yıkıldı" ifadelerini kullandı.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, terörü kaynağında yok etme stratejisi kapsamında, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinden halka ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nın başlatıldığı belirtildi.

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