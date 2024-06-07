Haziran ayının gelmesiyle beraber 2. Dönem dona eriyor. Öğrenciler, okulların kapanması için gün sayıyor. MEB takvimine göre 2023-2024 eğitim öğretim dönemi 14 Haziran Cuma günü alınacak karnelerin ardından sona erecek ve yaz tatili başlayacak. Okulların kapanmasına 1 hafta kala öğrenciler yoklama alınıp alınmayacağını araştırıyor. Peki, Pazartesi yoklama alınacak mı 2024, 10 Haziran yoklama alınır mı? Okullar ne zaman tatil?

Pazartesi yoklama alınacak mı 2024, 10 Haziran yoklama alınır mı?

Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 takvimine göre yaz tatili 14 Haziran Cuma günü alınacak karnelerin ardından başlayacak.

Okulun son haftasında yoklama alınmasıyla ilgili MEB tarafından resmi bir açıklama bulunmuyor. Yoklama durumu ile ilgili okul idaresi karar vermekle birlikte; önceki haftalarda olduğu gibi okullarda son hafta da yoklama alındığı bilinmektedir.

Dolayısıyla pazartesi yoklama alınacak.