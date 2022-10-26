Pazarcıların ‘ışık’ yöntemi ortaya çıktı! Vatandaşı böyle kandırıyorlar

Türkiye'nin en büyük ilçelerinden olan Osmangazi ilçesinde her hafta 55 ayrı noktada pazar kuruluyor. Pazarlarda vatandaşlara bozuk ürünleri güzelmiş gibi gösteren renkli ışıklar kullanan pazarcılara göz açtırmayan Zabıta ekipleri yaptıkları ani denetimlerle 95 pazarcıyı suç üstü yakaladı. Pazarcıların aldatıcı ışıkları sökülerek her birine 5957 sayılı Hal Kanunu'na istinaden 697 lira para cezası kesildi.

Pazarda kullanılan ışıklar bozuk ve renkleri solmuş ürünleri tazeymiş gibi göstererek vatandaşların aldanmasına sebep oluyor. Bu durumun önüne geçmek isteyen zabıta ekipleri kurallara uymayıp vatandaşları aldatan pazarcılara ceza yağdırdı. Pazarlarda resmi ve sivil olarak sürekli denetim yapan ekipler hileli ışık kullanımı bitirmek için var gücüyle çalışıyor.

Osmangazi ilçesinde tezgah açan pazarcılar, "Bazı pazarcı arkadaşlar kötü ürünleri iyi gösteren hileli ışık kullanıyor. Bu hileli ışıklar olgunlaşmamış ürünü saklıyor. Çürük sebze meyveleri taze, bayat balıkları canlı ve yumurtaları ise olduğundan daha büyük gösteriyor. Osmangazi zabıta ekiplerimiz sürekli denetim yaparak bu hilenin önüne geçmeye çalışıyor. Zabıta ekiplerimize çok teşekkür ederiz" dedi. Belediye ekipleri de pazarcılardan elde ettikleri ışıkları sergileyerek bu tür aldatmacalara kesinlikle izin verilmeyeceğini ifada ettiler.