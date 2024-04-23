Park halindeki servis aracına çarptı! Kaza anı saniye saniye kaydedildi
Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Gebizli Mahallesi'nde bir kişi hızını alamayıp, cadde üzerinde park halinde bulunan servis aracına çarptı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
23.04.2024 - 10:28 | | DHA
Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Gebizli Mahallesi'nde kaza, dün saat 21.15 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Gebizli Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücü yönetimindeki 07 FY 888 plakalı otomobil, cadde üzerinde park halindeki 07 EHR 05 plakalı servis aracına çarptı.
HASTANEYE SEVK EDİLDİ
Kazayı görenlerin ihbarıyla adrese ekipler sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle aracına sıkışan otomobilin sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü, bölgedeki bir hastaneye kaldırılırken kaza anı çevredeki işyerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı.