Paris'te silahlı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti

Uluslararası ajanslar,kimliği henüz belirlenemeyen, silahlı bir saldırganın Paris'in merkezinde yer alan Ahmet Kaya Kültür Merkezi'ne düzenlediği Silahlı Saldırı sonrası iki kişinin hayatını kaybettiğini çok sayıda insanın da yaralandığını duyurdu.

Fransa Savcılığı saldırıyı doğruladı ve 2 kişinin hayatını kaybettiğini 4 kişinin de yaralandığını duyurdu.

İKİ KİŞİNİN DURUMU KRİTİK

Fransız medyası saldırganın rast gele ateş açtığını ve yaralılardan ikisinin durumunun kritik olduğunu yazdı.

SALDIRGAN YAKALANDI, OPERASYON DEVAM EDİYOR

Uluslararası ajanslardan gelen son bilgilere göre saldırgan etkisiz hale getirildi ve tutuklandı. Fransız medyası saldırganın 69 yaşında olduğunu yazdı ancak saldırının arkasındaki nedenin belli olmadığını belirtti. Geniş güvenlik önemlerinin aldığı bölgeye giriş çıkışlar kapatıldı. Polisin operasyonu devam ediyor.

BÜYÜK BİR PANİK VARDI

Bölgedeki görgü tanıklarından biri 7 ya da 8 el silah sesi duyduklarını, çevredeki insanların büyük bir panik içinde kaçıştıklarını anlattı.