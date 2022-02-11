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GündemOyuncu Bahadır Ünlü, müşterisine saldırdı! Bıçağın sapıyla kafasına defalarca vurdu
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Oyuncu Bahadır Ünlü, müşterisine saldırdı! Bıçağın sapıyla kafasına defalarca vurdu

İstanbul Beyoğlu’nda oyuncu Bahadır Ünlü, eşiyle birlikte işlettikleri kafeteryaya gelen müşteriye bıçakla saldırdı. Güvenlik kameralarına yansıyan o anları bir de sosyal medyada paylaşan Ünlü, Beyoğlu polisi tarafından gözaltına alındı ancak savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

11.02.2022 - 10:05 |
Oyuncu Bahadır Ünlü, müşterisine saldırdı! Bıçağın sapıyla kafasına defalarca vurdu

Beyoğlu'nda geçtiğimiz ay meydana gelen olayda, oyuncu Bahadır Ünlü eşinin çalıştığı restoranda eşiyle tartıştığı öne sürülen müşterilere korku dolu anlar yaşattı. Ünlü, olay esnasında eline bıçak alıp müşterilerin üzerine yürüdü ve bıçağın sapıyla müşterisinin kafasına defalarca vurdu.

Oyuncu Bahadır Ünlü, müşterisine saldırdı Bıçağın sapıyla kafasına defalarca vurdu



Bıçağın sapıyla müşterinin kafasına vurdu

Olayın ardından müşteri şikayetçi olmadı ancak Ünlü, işletmenin güvenlik kamera görüntülerini sosyal medya hesabında paylaştı. Ancak Ünlü, o anların kamera görüntülerini alıp kendi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşınca Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Gözaltına alınan Ünlü, emniyette yapılan işlemlerin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Oyuncu Bahadır Ünlü, müşterisine saldırdı Bıçağın sapıyla kafasına defalarca vurdu

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