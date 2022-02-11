Oyuncu Bahadır Ünlü, müşterisine saldırdı! Bıçağın sapıyla kafasına defalarca vurdu

Beyoğlu'nda geçtiğimiz ay meydana gelen olayda, oyuncu Bahadır Ünlü eşinin çalıştığı restoranda eşiyle tartıştığı öne sürülen müşterilere korku dolu anlar yaşattı. Ünlü, olay esnasında eline bıçak alıp müşterilerin üzerine yürüdü ve bıçağın sapıyla müşterisinin kafasına defalarca vurdu.







Bıçağın sapıyla müşterinin kafasına vurdu



Olayın ardından müşteri şikayetçi olmadı ancak Ünlü, işletmenin güvenlik kamera görüntülerini sosyal medya hesabında paylaştı. Ancak Ünlü, o anların kamera görüntülerini alıp kendi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşınca Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Gözaltına alınan Ünlü, emniyette yapılan işlemlerin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.