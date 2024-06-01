Otonom fıçı tonosu ne demek, otonom fıçı tono manevrası nedir?

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar yaptığı paylaşımda "Dünya havacılık tarihinde ilk defa bir SİHA, otonom fıçı tonosu attı..." ifadelerini kullandı. Selçuk Bayraktar'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım sonrasında Otonom Fıçı Tonosu nedir, ne anlama geliyor sorusu arama motoru üzerinden sorgulanmaya başlandı. Peki Otonom Fıçı Tonosu nedir, ne anlama geliyor?

OTONOM FIÇI TONOSU NEDİR, NE DEMEK?

Bir uçağın hem uzunlamasına hem de yanal eksenlerinde tam bir dönüş yaparak, yaklaşık olarak orijinal yönünü koruyarak sarmal bir yol izlemesine neden olduğu bir hava manevrasıdır.

BAYRAKTAR TB2 3’TE 3 YAPTI

Bayraktar TB2 SİHA test sırasında otonom olarak gerçekleştirdiği fıçı tonosu manevrasını tam 3 kez denedi ve bu denemelerin hepsini başarıyla tamamladı. Özellikle savaş jetlerinin önemli kaçış manevralarından biri olan fıçı tonosu şimdiye kadar dünya üzerinde hiçbir SİHA tarafından yapılamadı. Fıçı tono manevrası sırasında uçak veya hava aracı gökyüzünde yatay burgu (tirbuşon) hareketi yaparken spiral bir rota izliyor.

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