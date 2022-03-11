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Otomobilinin deposunu doldurtup parayı ödemeden kaçtı

Manisa'da, akaryakıt istasyonuna gelen sürücü, otomobilinin deposunu doldurduktan sonra para ödemeden kaçtı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

11.03.2022 - 17:44 | | Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)
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Turgutlu ilçesinde dün gece yarısı sıralarında Manisa kavşağındaki akaryakıt istasyonuna giden sürücü, pompa görevlisi Barış Geçtan'dan (29) depoyu doldurmasını istedi. Depoyu dolduran Gençtan pompayı çıkarınca sürücü gaza basıp kaçtı. Barış Geçtan, otomobilin arkasından koştu, ancak ulaşamadı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İş yeri sahipleri, şüpheliden şikayetçi oldu.

Plakanın sahte çıktığını belirten Barış Geçtan, "Plakayı ön camda gördüm, otomobilin yeni alındığını düşündüm. Otomobilin deposunu doldurdum. Pompayı çıkardıktan sonra arkamı döndüğüm sırada hiçbir şey demeden kaçtı. Arkasından bağırdım. Üzerindeki plakayı sorgulattık o plaka da sahte çıktı. Bundan sonra daha dikkatli olacağız" dedi.

'820 TL ZARARIMIZ VAR'

Akaryakıt istasyonu işletme müdürü Ramazan Öz (30) ise "Sürücüden ve yanındakilerden şikayetçiyiz. 820 TL zararımız var" diye konuştu.

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