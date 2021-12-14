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Otomobilin yakıt deposundan 10 kilo esrar çıktı

Antalya'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, otomobilin yakıt deposuna gizlenen 10 kilo 450 gram esrar ele geçirildi.

14.12.2021 - 10:43 | | DHA
Otomobilin yakıt deposundan 10 kilo esrar çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, takibe aldıkları otomobili, Aksu ilçesi arama kontrol noktasında durdurdu. Narkotik köpeği 'Nmak'ın tepki vermesiyle ekipler, yakıt deposu bölümünü kontrol etti. Aracın yakıt deposuna gizlenen 10 kilo 450 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü Ş.T. hakkında, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan işlem yapıldı.

 

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