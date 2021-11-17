Kaza, saat 22.30 sÄ±ralarÄ±nda Konya- Aksaray kara yolu Organize Sanayi BÃ¶lgesi yakÄ±nÄ±ndaÂ meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re, Orhan Karaca idaresindeki 35 ART 834 plakalÄ± otomobil, aÅŸÄ±rÄ± hÄ±z nedeniyle sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n kontrolÃ¼nden Ã§Ä±kÄ±p,Â refÃ¼jdeki yÃ¶n levhasÄ± direÄŸine Ã§arptÄ±.

KarÅŸÄ± ÅŸeride geÃ§ip ve motoru yerinden fÄ±rlayan otomobildeki Muhammet Emin Karaca (11), olay yerinde hayatÄ±nÄ± kaybetti.Â SÃ¼rÃ¼cÃ¼ Karaca, Hatice Karaca, TuÄŸba Karaca, Azra Karaca ve Emirhan Karaca ise yaralandÄ±.

YaralÄ±lar, ihbar Ã¼zerine bÃ¶lgeye ambulanslarla kentteki hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Orhan ile Emirhan Karaca, hastanede yapÄ±lan tÃ¼m mÃ¼dahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lmadÄ±. DiÄŸer yaralÄ±larÄ±n da saÄŸlÄ±k durumlarÄ±nÄ±n ciddiyetini koruduÄŸu belirtildi. Kaza ile ilgili soruÅŸturma sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lÃ¼yor.