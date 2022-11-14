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Otomobilin çarptığı minibüs, sulama kanalına düştü: 2si ağır, 15 yaralı

Adana'nın Karataş ilçesinde otomobilin arkadan çarptığı yolcu minibüsü, sulama kanalına düştü. Minibüsteki 2'sı ağır 15 kişi yaralandı.

14.11.2022 - 12:25 | | Anıl ATAR/KARATAŞ, (Adana), (DHA)
Otomobilin çarptığı minibüs, sulama kanalına düştü: 2si ağır, 15 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Tuzla Mahallesinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, aynı yöne giden yolcu minibüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği minibüs, yol kenarındaki sulama kanalına düştü. Kazada, minibüsteki 15 kişi yaralandı.

Otomobilin çarptığı minibüs, sulama kanalına düştü: 2si ağır, 15 yaralı

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

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