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Otomobil tankere çarptı: 1'i polis 2 kişi hayatını kaybetti

11.04.2025 - 11:08Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Umutcan ÖREN-Mehmet Gökhan HAKBİLİR/ANKARA, (DHA)

Otomobil tankere çarptı: 1'i polis 2 kişi hayatını kaybetti

Ankara TEM otoyolu Cankurtaran mevkisinde otomobilin tankere arkadan çarpması sonucu 1'i polis 2 kişi hayatını kaybetti

Kaza, saat 07.30 sıralarında Ankara-İstanbul arasındaki Anadolu otoyolunun Bolu sınırındaki Cankurtaran mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Ahmet Ülger yönetimindeki 06 BMA 330 plakalı otomobil, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak, tankere arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araç şoförü Ahmet Ülger ile polis memuru İbrahim Güney hayatını kaybetti.

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