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Otomobil kazada parçalara ayrıldı! Bu araçtan sağ çıktı

İstanbul Silivri'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, elektrik direğine vurup, şarampole düştü. Sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, otomobil parçalara ayrıldı.

22.11.2021 - 09:55 | | Uğur Samet AVCI / İSTANBUL (DHA)
Otomobil kazada parçalara ayrıldı! Bu araçtan sağ çıktı

Kaza, saat 08.00 sıralarında Kavaklı Köy yolunda meydana geldi. 37 HF 533 plakalı otomobilin sürücüsü A.K. henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Elektrik direğine çarpan otomobil, şarampole düştü.  İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis sevk edildi. Otomobil parçalara ayrılırken, sürücü A.K. kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Yaralı sürücü tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

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