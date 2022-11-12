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Otomobil ile geldiler, sokakta yürüyen kişiyi başından vurup öldürdüler

Adana’da otomobil ile gelen şüpheli kişiler, sokakta yürüyen kişiye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda başından vurulan kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

12.11.2022 - 00:36 | | ADANA (İHA)
Otomobil ile geldiler, sokakta yürüyen kişiyi başından vurup öldürdüler

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz mahallesi ara sokaklarında yürüyen kimliği tespit edilemeyen kişi silahlı saldırıya uğradı.

Otomobil ile geldiler, sokakta yürüyen kişiyi başından vurup öldürdüler

Saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler otomobil ile gelerek kimliği tespit edilemeyen kişiye tabancayla defalarca ateş açıp kaçtı. Başından vurulan kişi kanlar içerisinde yere yığıldı.

Otomobil ile geldiler, sokakta yürüyen kişiyi başından vurup öldürdüler

Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kimliği tespit edilemeyen kişinin öldüğünü belirledi. Polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından ölen kişinin cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Otomobil ile geldiler, sokakta yürüyen kişiyi başından vurup öldürdüler


Polis olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalama çalışmalarına devam ediyor.

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