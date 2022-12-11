GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Otobüs, TIR'a arkadan çarptı: 9 yaralı
ABONE OL

Otobüs, TIR'a arkadan çarptı: 9 yaralı

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde TIR'a arkadan çarpan yolcu otobüsünün şoförü ile 8 yolcu yaralandı.

11.12.2022 - 17:44 | | İHA
Otobüs, TIR'a arkadan çarptı: 9 yaralı

Kaza, saat 09.00 sıralarında Burdur- Antalya kara yolu Çubukbeli mevkisinde meydana geldi. Uğur D.'nin (55) kullandığı 07 AUL 820 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü, sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda Osman A.'nın (39) kullandığı 06 CHS 38 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Otobüs, TIRa arkadan çarptı: 9 yaralı

Çarpmanın şiddetiyle savrulan otobüs uçurumun kenarında durdu, TIR'ın dorsesi ise ayrılıp yolu kapattı. Kazada otobüs şoförü ile yolcular Mevlüt E. (62), Buse K. (18), Nur T. (18), Hakan L. (44), Hilal E. (36), Feride Ç. (24), Derya K. (20) ve Burcu Y. (26) yaralandı. Çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırılan 9 yaralının durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

    GÜNCEL HABERLER

    AB ve NATO'dan Kosova'nın kuzeyindeki şiddet olaylarına tepki

    AB ve NATO'dan Kosova'nın kuzeyindeki şiddet olaylarına tepki

    Otobüs, TIR'a arkadan çarptı: 9 yaralı

    Otobüs, TIR'a arkadan çarptı: 9 yaralı

    Borcunu ödemek için evlenen kadına şok! Yargıtay'dan flaş nafaka kararı

    Borcunu ödemek için evlenen kadına şok! Yargıtay'dan flaş nafaka kararı