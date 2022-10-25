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Osmaniye'deki orman yangınında 3'üncü gün

 Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, pazar günü çıkan  çıkan orman yangını devam ediyor. Yangına havadan müdahale sabah saatlerinde yeniden başladı.

25.10.2022 - 08:38 | | Kamil ŞEKER/ DÜZİÇİ(Osmaniye), (DHA)-
Osmaniye'deki orman yangınında 3'üncü gün

Amanos Dağı'nın eteğindeki Yeşildere köyü Ağlar mevkisindeki sarp arazide, 23 Ekim'de saat 13.00 sıralarında orman yangını çıktı. İhbarla bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi ve arazöz sevk edildi. Sarp arazi nedeniyle karadan çalışmanın yapılamadığı yangına, havadan helikopterler ile müdahale ediliyor. Alevlerin alt bölgelere sıçramaması için arazöz ve iş makineleri ile tedbirler de alındı. Dün akşam ara verilen havadan müdahaleye, sabah erken saatlerde yeniden başlandı. 3'üncü gününe giren yangın, 10 hektarlık alanda etkisini sürdürüyor. 

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