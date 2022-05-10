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Osmaniye’de zehir tacirlerine 'şafak' operasyonu

Osmaniye’de 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

10.05.2022 - 09:03 | | İHA
Osmaniye’de zehir tacirlerine 'şafak' operasyonu

Osmaniye'de uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde ‘torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti operasyon düzenledi. Daha önceden belirlenen şahıslar ve adresler üzerinde teknik ve fiziki takip yapan ekipler, hazırlıklarını tamamlayarak şafak vakti operasyon için düğmeye bastı. Özel Harekat Polislerinin de desteğiyle belirlenen 11 adrese eş zamanlı olarak baskınlar yapıldı. Yaklaşık 90 polisin katıldığı operasyona Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerde destek verdi.

Osmaniye’de zehir tacirlerine şafak operasyonu

Özel Harekat Polislerinin ‘aç kapıyı polis' uyarısının ardından adreslere yapılan baskında ekipler tarafından belirlenen noktalar didik didik arandı. Operasyon çerçevesinde ki adreslerde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda eroin, esrar, bonzai ele geçirildi. 9 şüpheli şahsın gözaltına alındığı operasyonda 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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