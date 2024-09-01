Osmaniye'de yanan evde yaşlı kadının cesedi bulundu

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Karakütük köyünde Melek Kara (79) isimli evde yalnız yaşayan yaşlı kadının evinde gece saatlerinde yangın çıktı. Sabah annesinden haber alamayan kızı, köye annesinin evine gelince korkunç manzara ile karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine sabah saatlerinde jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Eve giren yetkililer tamamen yanan evin oturma odasında yerde Melek Kara'nın cansız bedenini buldu. Yapılan incelemenin ardından yaşlı kadının cesedi kesin ölüm nedenini belirlemek üzere morga kaldırıldı. Yangının çıkış sebebinin itfaiye ekipleri tarafından hazırlanacak raporla belirleneceği öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.