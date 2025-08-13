Osmaniye'de korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kadirli olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 5,12 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.