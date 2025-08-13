GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemOsmaniye'de korkutan deprem!
HaberlerGündem Haberleri Osmaniye'de korkutan deprem!

Osmaniye'de korkutan deprem!

13.08.2025 - 17:57Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Osmaniye'de korkutan deprem!

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kadirli olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 5,12 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

    Güncel Haberler

    Gaziantep'te hasat başladı! Domates, patlıcan ve biber fiyatlarına etki edecek
    #Gündem

    Gaziantep'te hasat başladı! Domates, patlıcan ve biber fiyatlarına etki edecek

    Trabzon'da kadının yumurtalıklarından çıkan kitle doktorları bile şoke etti! 9 kilo ağırlığında 40 santim uzunluğunda
    #Gündem

    Trabzon'da kadının yumurtalıklarından çıkan kitle doktorları bile şoke etti! 9 kilo ağırlığında 40 santim uzunluğunda

    Osmaniye'de korkutan deprem!
    #Gündem

    Osmaniye'de korkutan deprem!