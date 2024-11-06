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Osmaniye'de feci kaza! 3 kişi can verdi

Osmaniye'de iki otomobil ve bir traktörün karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü.

06.11.2024 - 01:32 | | AA
Osmaniye'de feci kaza! 3 kişi can verdi

Osmaniye-Kadirli kara yolu Cevdetiye beldesi civarında, sürücüleri henüz belirlenemeyen 80 EK 033 ve 80 ACJ 095 plakalı otomobiller ile 80 DK 377 plakalı traktör çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, yaptıkları kontrollerde 3 kişinin öldüğünü tespit etti.

Kaza nedeniyle yolda trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

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