Osmaniye'de artçı deprem; 4 katlı bina yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgelerde artçı sarsıntılar sürüyor. Osmaniye'de Musa Şahin Bulvarı’ndaki 4 katlı bina, bugün meydana gelen artçı depremde yıkıldı. İhbarla bölgeye sevk edilen ekipler, binada birilerinin bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Enkazda Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin de katılımıyla arama-kurtarma çalışması başlatıldı.