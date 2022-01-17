Oruç ne zaman 2022? Ramazan Bayramı hangi ayda, ayın kaçında? Ramazan başlangıcı 2022!

Ramazan ne zaman? Ramazan başlangıcı aramaları arttı. İlk orucun ne zaman tutulacağını merak edenler Diyanet tarafından verilen oruç takvimine ulaşmaya çalışıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime Ramazan ayı başlangıcı Nisan ayına denk geliyor. Peki, Ramazan başlangıcı ne zaman, oruç ne zaman tutulacak? Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor? İşte Ramazan başlangıcı 2022…

RAMAZAN NE ZAMAN 2022?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre ramazan ayı 2 Nisan'da başlayacak. Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi 27 Nisan tarihine denk geliyor.

RAMAZAN BAYRAMI 2022 NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı 2022 yılında mayıs ayına denk geliyor. Arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.



Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi



Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı



Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba