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Ortaköy'de korkutan yangın!

Ortaköy'de bir restoranın çatısında yangın çıktı. Yangın boğazda birçok noktadan görülürken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

09.03.2024 - 12:39 | | DHA
Ortaköy'de korkutan yangın!

Yangın, Ortaköy Yelkovan Sokak üzerinde bulunan iki katlı ahşap binanın restoran olarak işletildiği belirtilen ikinci katında saat 11.45 sıralarında çıktı. İş yerinden dumanlar çıktığını görenler hemen itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine Beşiktaş ve Beyoğlu itfaiye ekibi sevk edildi. Binanın ahşap olması nedeniyle alevler kısa sürede binanın çatısını sardı. Yayılan yoğun duman Anadolu Yakası’ndan da görüldü. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına üç taraftan müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle binada hasar oluştu.

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