Ormanlara giriş yasağında ilk gün

İstanbul Valiliği, orman yangınlarını önlemek amacıyla 15 Ekim tarihine kadar belirli alanlar dışında ormanlara girişin yasaklandığını duyurdu. Karara göre piknik ve mesire alanları, tabiat parkları, korular, parklar ve eko turizm alanlarında piknik yapmak, spor, yürüyüş yapmak serbest, bu alanlar dışındaki ormanlık alanlardaysa mangal yapmak, tüp kullanmak, nargile ve her türlü ateş yakmak yasaklandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki Belgrad Ormanı'nda yer alan tabiat parklarına ise giriş serbest. Burada mangal yapanlar da dikkat çekti. Belgrad Ormanı'nda mangal yapan Musa Kök, "Yangını piknikçiler yapmıyor, belirli insanlar yapıyordur. Burada mangal yakmakla bir yangın çıkacağını düşünmüyorum. Biz fırsat buldukça gelmeye çalışıyoruz. İnsan burada biraz enerjisini atıyor. Çocuklarla geliyoruz. Aslında hiçbir yerde yasak olmaması lazım. Herkesin gelmesi lazım, insanlar İstanbul'da zaten bunalıyor. Ormana gelip stres atmak istiyor" dedi. Bir başka kişi de, "Ormanlık alanlara piknik amacıyla nadiren geliyoruz. Koruma altında olan, denetimleri olan yerlere gelmeye çalışıyoruz. Onun dışındaki bölgelere hiç çıkmadık. Çıkma ihtiyacı da duymuyoruz. Onun için karardan çok etkilenmiş sayılmayız. Mangalı girişte görevlilere sorduk, yakılabiliyor denildi. Burası denetimli bir alan ama denetimsiz alanlarda ateş yakanlar, mangal yapanlar yangına sebep oluyordur, olmuyordur bilemem ama alınan karar mutlaka yangınları önlemede önemli bir karar. Görevliler de gezip, denetliyorlar" ifadelerini kullandı.