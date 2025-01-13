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Orman yangınlarına karşı vatandaş bilgilendirildi

Aydın’ın Köşk ilçesinde vatandaşlar orman yangınlarına karşı bilgilendirildi.

13.01.2025 - 10:10 | | İHA
Orman yangınlarına karşı vatandaş bilgilendirildi

Aydın’da yaz döneminde yaşanması muhtemel yangınlara karşı vatandaşları bilgilendirme çalışmaları devam ediyor. Aydın Orman İşletme Müdürlüğü’nde orman yangınlarıyla ilgili köylerde yaşayan vatandaşlara yönelik bilgilendirme toplantıları yapılıyor. Bu kapsamda Köşk Orman İşletme Şefi Ali Üreden tarafından Baltaköy ve Yukarıkayacık mahallelerinde toplantılar düzenlenerek alınacak tedbirler anlatıldı. Bilgilendirme çalışmalarının önümüzdeki günlerde de devam etmesi planlanıyor.

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