Organize ölüm: Aynı müteahhit aynı usulsüzlük

Türkiye’yi yasa boğan iki büyük depremde ağır hasar alan Antakya’daki Ferah Apartmanı’nda ruhsata aykırı ekleme ve imalatlar yapılmasından sonra aynı müteahhit tarafından yapılan ve depremde ağır hasar alan Antakya Ebrar Apartmanı için de usulsüz olarak Yapı Kullanma İzin Belgesi alındığı öne sürüldü.

MEVZUATA AYKIRI

Milliyet'te yer alan habere göre; Antakya Belediye Başkanlığı aleyhine 2022/10880 dosya numarası ile açılan davanın 23 Ocak 2023 tarihli Bilirkişi Raporu’nda yapıya mevzuata aykırı şekilde yapı kullanma izin belgesi düzenlendiği belirtildi. Bilirkişi Raporunda ayrıca soruşturmaya konu yapıda ruhsat ve eklerine aykırılıklar bulunduğu, söz konusu aykırılıkların yapı kullanma izin belgesi düzenlenmeden önce yapıldığına dikkat çekildi.

‘AYNI MEMURLAR’

Hatay Barosuna kayıtlı Avukat Ebru Ulaş ise Antakya Belediye Başkanlığına açtığı davaya ilişkin, Milliyet’e yaptığı açıklamada, şunları söyledi: “Antakya Belediyesi’nin bu ruhsatları depremden sonra tutuklanan müteahhit Ömer Cihan’a neyin karşılığında düzenlendiği sorusu akıllara geliyor.

MÜDÜRLE MÜHENDİS EVLİ

Müteahhit Ömer Cihan aynı zamanda depremde ağır hasar alan Ferah Apartmanı’nı yapan kişi. Ebrar Apartmanı ruhsatında dikkat çeken önemli bir husus ise usulsüz verilen belgede imzası bulunan İmar Müdürü Muhammed C.H. ile İnşaat Mühendisi Nigar N.H.’nin evli olmaları. Bilirkişi raporunda yapı kullanma izin belgesinin mevzuata aykırı şekilde verildiği tespiti yapılmış durumda ayrıca aynı memurlar tarafından aynı mütahite iki defa usulsüz ve mevzuata aykırı yapı kullanma belgesi verilmesi ve bu iki binanın da ağır hasarlı olması dikkat çekiyor.”