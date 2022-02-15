Onur Kumbaracıbaşı kimdir, öldü mü? Eski Bakan Onur Kumbaracıbaşı’nın siyasi hayatı…

Eski Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ve Devlet Bakanlığı yapan Onur Kumbaracıbaşı 83 yaşında yaşamını yitirdi. Ankara'da yaşayan, evli ve 2 çocuk babası, eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Onur Kumbaracıbaşı, bir süredir tedavi gördüğü hastanede, bu sabah hayatını kaybetti.

ONUR KUMBARACIBAŞI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA NEDEN ÖLDÜ?

1939 Ankara doğumlu olan Kumbaracıbaşı, Viyana Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı Üniversite'de doktora yapan isim, DPT Uzmanı olarak biliniyordu. Ankara İktisadî ve Ticari İlimler Akademisi Öğretim Üyesi görevinde de bulunan Kumbaracıbaşı, 18. Dönem Kocaeli, 19. Dönem Hatay ve 20. Dönem Kocaeli Milletvekili olarak görev yaptı. Aynı zamanda Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ile Devlet Bakanı olarak da görev alan Kumbaracıbaşı, evli ve 2 çocuk babasıydı.

Kumbaracıbaşı’nın vefat nedenine yönelik açıklama gelmedi.