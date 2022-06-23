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Onlar yangının gönüllü kahramanları: Toprak üzerinde dinlenip söndürme çalışmalarına katılıyorlar

Muğla’nın Marmaris ilçesinde devam eden orman yangınını söndürme çalışmalarına katılan gönüllü kahramanlar, yerde yatıp dinlendikten sonra söndürme çalışmalarına devam ediyorlar.

23.06.2022 - 02:11 | | İHA
Onlar yangının gönüllü kahramanları: Toprak üzerinde dinlenip söndürme çalışmalarına katılıyorlar

Muğla’nın Marmaris ilçesinde dün akşam saatlerinde ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın şiddeti ile büyüyen yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Marmaris’te geçen yaz çıkan orman yangınında kurulan “Yelken Gönüllüleri” ekibi, sloganları “Ateş beklemez” doğrultusunda yangın bölgesinde aktif olarak çalışıyor. Yangının başlamasının hemen ardından bir araya gelen gönüllüler Değirmenyanı mevkiinde devam eden alevlere müdahale ederek, yangın söndürme ekiplerine yardımcı oluyor.

Elleri, yüzleri is içinde hayatları pahasına ormanı alevlerden korumaya çalışan gönüllüler kendi aralarında oluşturdukları sistem ile yangın bölgesinde görev yapıyor. Yaptıkları çalışmaların ardından toplanma bölgesine gelen gönüllüler, toprak ve taş zeminde uyuyup dinlenme fırsatı buluyor. Dinlenme vakti sona eren gönüllüler çalışmalara kaldıkları yerden devam ediyor.

Onlar yangının gönüllü kahramanları: Toprak üzerinde dinlenip söndürme çalışmalarına katılıyorlar


Yelken Gönüllüleri üyesi Soner Kasap, “Dün gece saat 03.00’ten beri çalışmalara destek veriyoruz. Sahadayız ve devam ediyoruz” dedi.

Toprak ve taş zeminde yatarak dinlenen gönüllülerden Sertaç Soğancı ise, Yelken Gönüllüleri olarak alevleri söndürmek için uğraş verdiklerini, ormanı korumak için ellerinden gelen ne varsa yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

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