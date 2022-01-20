AÃ§Ä±klamada "Saat 14.10 sÄ±rlarÄ±nda Kartal ilÃ§esi Yunus Mahallesi 10 No.lu Aile SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± Merkezi'nde hemÅŸire olarak Ã§alÄ±ÅŸan Ã–.E.'nin ÅŸÃ¼pheli R.U. tarafÄ±ndan ateÅŸli silahla vurularak Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n ihbarÄ± Ã¼zerine Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±zca derhal soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸ, eylemi gerÃ§ekleÅŸtiren ÅŸÃ¼pheli aynÄ± gÃ¼n BaÄŸcÄ±lar ilÃ§esinde yakalanÄ±p gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r." denildi.

AÃ§Ä±klamada ÅŸu ifadelere yer verildi:

"YapÄ±lan ilk araÅŸtÄ±rma ve alÄ±nan tanÄ±k beyanlarÄ± Ã§erÃ§evesinde maktul ile ÅŸÃ¼pheli arasÄ±nda Ã¶nceye dayalÄ± husumet bulunduÄŸuna dair bilgi edinilmiÅŸtir. SoruÅŸturma kapsamÄ±nda maddi gerÃ§eÄŸin her yÃ¶nÃ¼yle aÃ§Ä±ÄŸa Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± ve tÃ¼m sorumlular hakkÄ±nda adli iÅŸlem yapÄ±lmasÄ± amacÄ±yla gerekli tÃ¼m araÅŸtÄ±rmalar titizlikle sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lmektedir."Â