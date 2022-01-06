Omicron varyantı ile ilgili flaş uyarı! Bakan Koca: 'Vakalar artıyor, hızını keselim'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden vatandaşları Omicron varyantı ve artan vakalar üzerinde uyardı. Bakan Koca, konu hakkında yaptığı paylaşımda, "Vakalar artıyor. Yapılması mecburi olmayan ziyaretlerden ve görüşmelerden, kalabalık ortamlardan kaçınalım. Daha sakin ve tedbirli davranalım. Bizim hareketliliğimiz azaldıkça virüsün daha hızlı yayılan varyantının da hızı kesilecek. Omicron varyantının hızını keselim" ifadelerini kullandı.

Vakalar artıyor. Yapılması mecburi olmayan ziyaretlerden ve görüşmelerden, kalabalık ortamlardan kaçınalım. Daha sakin ve tedbirli davranalım. Bizim hareketliliğimiz azaldıkça virüsün daha hızlı yayılan varyantının da hızı kesilecek. Omicron varyantının hızını keselim. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 6, 2022