Ömer Süleyman PKK üyeliğinden gözaltına alındı
Warni Warni şarkısı ile tanınan Suriyeli sanatçı Ömer Süleyman, Şanlıurfa’da jandarmanın düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK/YPG'ye üye olmak suçundan yakalanıp gözaltına alındı.
17.11.2021 - 17:08 |
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'terör örgütü PKK/YPG üyesi olma' suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Suriye uyruklu sanatçı Ömer Süleyman'ı Şanlıurfa kent merkezinde düzenlediği operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan Ömer Süleyman, işlemleri için karakola götürüldü.