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Ömer Süleyman PKK üyeliğinden gözaltına alındı

Warni Warni şarkısı ile tanınan Suriyeli sanatçı Ömer Süleyman, Şanlıurfa’da jandarmanın düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK/YPG'ye üye olmak suçundan yakalanıp gözaltına alındı.

17.11.2021 - 17:08 |
Ömer Süleyman PKK üyeliğinden gözaltına alındı

 İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'terör örgütü PKK/YPG üyesi olma' suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Suriye uyruklu sanatçı Ömer Süleyman'ı Şanlıurfa kent merkezinde düzenlediği operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan Ömer Süleyman, işlemleri için karakola götürüldü.

 

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