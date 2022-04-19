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GündemÖmer Delibaş kimdir? Şehit Üsteğmen Ömer Delibaş nereli, kaç yaşında, evli ve çocuğu var mı?
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Ömer Delibaş kimdir? Şehit Üsteğmen Ömer Delibaş nereli, kaç yaşında, evli ve çocuğu var mı?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu Muhabere Üsteğmen Ömer Delibaş'ın şehit olduğunu bildirdi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise, şehit Üsteğmen Ömer Delibaş için taziye mesajı yayımladı. Söz konusu şehit haberlerinin ardından Üsteğmen Ömer Delibaş hakkında yapılan aramalar arttı. Peki, Şehit Üsteğmen Ömer Delibaş kimdir, nereli, kaç yaşında, evli ve çocuğu var mı?

19.04.2022 - 09:59 |
Ömer Delibaş kimdir? Şehit Üsteğmen Ömer Delibaş nereli, kaç yaşında, evli ve çocuğu var mı?

MSB'den yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, Muhabere Üsteğmen Ömer Delibaş'ın teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu yaralanarak hastaneye sevk edildiği ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi. Peki, Şehit Üsteğmen Ömer Delibaş kimdir, Ömer Delibaş nereli ve kaç yaşındaydı?

ŞEHİT ÜSTEĞMEN ÖMER DELİBAŞ KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDAYDI?

Şehit Muhabere Üsteğmen Ömer Delibaş'ın Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki ailesine şehadet haberi ulaştı.

Yetkililer, Delibaş'ın şehadet haberini, Kazımkarabekir Mahallesi Kuzulca Sokak'ta yaşayan ailesine verdi.

Haberin duyulması ile Delibaş'ın ailesinin komşuları ve vatandaşlar, taziye için eve geldi.

32 yaşındaki şehidin evli ve bir kız çocuğu babası olduğu öğrenildi.

 

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