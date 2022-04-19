Ömer Delibaş kimdir? Şehit Üsteğmen Ömer Delibaş nereli, kaç yaşında, evli ve çocuğu var mı?

MSB'den yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, Muhabere Üsteğmen Ömer Delibaş'ın teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu yaralanarak hastaneye sevk edildiği ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi. Peki, Şehit Üsteğmen Ömer Delibaş kimdir, Ömer Delibaş nereli ve kaç yaşındaydı?

ŞEHİT ÜSTEĞMEN ÖMER DELİBAŞ KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDAYDI?



Şehit Muhabere Üsteğmen Ömer Delibaş'ın Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki ailesine şehadet haberi ulaştı.

Yetkililer, Delibaş'ın şehadet haberini, Kazımkarabekir Mahallesi Kuzulca Sokak'ta yaşayan ailesine verdi.

Haberin duyulması ile Delibaş'ın ailesinin komşuları ve vatandaşlar, taziye için eve geldi.

32 yaşındaki şehidin evli ve bir kız çocuğu babası olduğu öğrenildi.