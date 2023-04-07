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Ömer Çelik'ten İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik başlattığı saldırıya tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırısını kınayarak, "Uluslararası toplum, tüm bölgeyi ateşe atan bu tehlikeli saldırganlığa karşı net bir tutum almalıdır" dedi.

07.04.2023 - 09:34 |
Ömer Çelik'ten İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik başlattığı saldırıya tepki

AK Parti'li Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. İsrail yönetimi, gerilimi tırmandıran adımlar atarak masum insanların hayatını ve bölge barışını tehdit etmektedir. Netanyahu yönetimi şiddeti artıran tehlikeli bir saldırganlık içerisindedir. Uluslararası toplum, tüm bölgeyi ateşe atan bu tehlikeli saldırganlığa karşı net bir tutum almalıdır" dedi.

 

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