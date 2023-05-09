GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Ömer Çelik: İsrail güvenlik güçlerinin saldırganlığını kınıyoruz
ABONE OL

Ömer Çelik: İsrail güvenlik güçlerinin saldırganlığını kınıyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail güvenlik güçlerinin Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı.

09.05.2023 - 16:32 | | Kaan ULU/ ANKARA, (DHA)
Ömer Çelik: İsrail güvenlik güçlerinin saldırganlığını kınıyoruz

AK Parti'li Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ''İsrail güvenlik güçlerinin saldırganlığını kınıyoruz. İsrail güvenlik güçleri Gazze'ye saldırarak 13 masum insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Saldırıda hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyoruz'' ifadelerini kullandı. (DHA)

Ömer Çelik: İsrail güvenlik güçlerinin saldırganlığını kınıyoruz

 

GÜNCEL HABERLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yurt dışında rekor bir katılım oranına ulaştık

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yurt dışında rekor bir katılım oranına ulaştık

Bakan Soylu: Türkiye'de hükümetlerin ortalama ömrü 461 gündü

Bakan Soylu: Türkiye'de hükümetlerin ortalama ömrü 461 gündü

Ömer Çelik: İsrail güvenlik güçlerinin saldırganlığını kınıyoruz

Ömer Çelik: İsrail güvenlik güçlerinin saldırganlığını kınıyoruz