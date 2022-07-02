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Ölüm virajında korkunç kaza! Nakliye kamyonu kaza yaptı: 4 ölü

Mersin’in Mut ilçesinde ölüm virajı olarak anılan bölgede kamyonun karşı şeride geçerek şarampole savrulması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi

02.07.2022 - 08:37 | | MERSİN (İHA)
Ölüm virajında korkunç kaza! Nakliye kamyonu kaza yaptı: 4 ölü

Mersin'in Mut ilçesinde evden eve eşya taşımacılığı yapılan kamyon, daha önce bir çok kaza meydana geldiği için ölüm virajı olarak anılan bölgede şarampole savruldu 4 kişi hayatını kaybetti.

Ölüm virajında korkunç kaza Nakliye kamyonu kaza yaptı: 4 ölü


Kaza, Mut-Karaman karayolunun 5. kilometresinde Yapın Mahallesi yakınlarında ölüm virajı olarak anılan bölgede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Karaman istikametinden Mersin istikametine seyir halinde olan Mehmet T. idaresindeki 33 B 4458 plakalı evden eve eşya taşımacılığı yapılan kamyonun sürücüsü, virajda yoldan çıkarak karşı şeritten şarampole savruldu. Kazada araçta bulunanlardan 3 kişi olay yerinde, bir kişi ise ilçe devlet hastanesinden Mersin'e ambulansla sevk edilirken yolda yaşamını yitirdi.

Ölüm virajında korkunç kaza Nakliye kamyonu kaza yaptı: 4 ölü



Olay yerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından yaşamını yitirenlerin cansız bedeni de morga götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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    Ölüm virajında korkunç kaza! Nakliye kamyonu kaza yaptı: 4 ölü

    Ölüm virajında korkunç kaza! Nakliye kamyonu kaza yaptı: 4 ölü