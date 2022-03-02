Okullarda karantina kalktı mı, okullarda karantina süresi kısaldı mı? Sınıfta koronavirüs çıkarsa ne yapılacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu Toplantısı sonrası bir dizi açıklamalarda bulundu. Toplantımızda alınan kararlar madde halinde sıralanırken okullardaki karantina durumunu ilgilendiren de bir karar alındığı duyuruldu. Okullarda karantina kalktı mı?

Okullarda karantina kalktı mı?

Sağlık Bakanı Koca ;

“Öğretimde sadece hasta olan çocuk izole edilecek. Genel karantina olmayacak.” dedi.