Okullarda ikinci ara tatil 28 Mart'ta başlıyor
22.03.2025 - 08:26Güncellenme Tarihi:
İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki öğrenciler 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci ara tatilini yapacak.
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda eğitim alan yaklaşık 20 milyon öğrenci için ikinci ara tatil 28 Mart Cuma günü başlayacak.
Öğrenciler, hafta sonuyla birlikte 9 günlük tatile çıkacak.
Ara tatilin ardından öğrenciler, 7 Nisan'da ders başı yapacak.
3 Şubat Pazartesi başlayan 2024-2025 ikinci eğitim öğretim dönemi, 20 Haziran 2025'te tamamlanacak.