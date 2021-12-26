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Okul servisine binmek isterken aracın altında kaldı! Dehşet anları anbean görüntülendi

Burdur’da okul servisine binmek için hareketlenen öğrencinin üzerinden servis aracı geçti. Kızının kaza anına şahit olan baba, şirketin sorumsuzluğuna isyan etti.

26.12.2021 - 17:27 | | Bülent Şakir Okunakol, (İHA)
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Burdur’un Gölhisar ilçesinde yatılı kız Kur'an kursunda kalan 10 yaşındaki Nisanur Conger, her gün olduğu gibi servis aracıyla okula gitmek için hazırlandı. Servis aracına binmek isteyen Nisanur, sürücü M.E.’nin bir anlık dikkatsizliği ile akıllara durgunluk getiren kazada yaralandı.

Aracın önünden geçen Nisanur’un üzerinden servis aracı geçti. Olay yerindeki vatandaşların ve baba Faruk Conger’in ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan minik Nisanur, Gölhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Bir öğrenci araçtan iner inmez sürücü M.E. idaresindeki servis aracı hareket etmeye başlıyor. Bu sırada servis aracı minik Nisanur’a önce çarpıyor, ardından üzerinden geçiyor.

Okul servisine binmek isterken aracın altında kaldı Dehşet anları anbean görüntülendi

Kızına servis aracının çarptığı anlara şahit olan baba Faruk Conger, “Kızım çantasını aldı. Otobüsün önünden dönerek otobüse binmeye çalışıyordu. Otobüs birdenbire hareket etti. Ben bağırdım ama sesim çok duyulmadı. Otobüs hareket ettikten sonra ben kızımın öldüğünü düşündüm. Tam önünden çarptı. Sonra arkasından fırladım.

Okul servisine binmek isterken aracın altında kaldı Dehşet anları anbean görüntülendi

Çocuğum otobüsün yan tarafında yerdeydi. Otobüsün sağ tekerleği kızımın ayaklarının üzerinden geçmiş. Allah'a şükürler olsun. Kızımızı bize bağışladı. Apar topar hastaneye getirdik. Ben yetkililerden bu olaya el atmalarını istiyorum. Bugün benim başıma gelen yarın başkasının başına gelmesin. Biz ailece perişan olduk. Hem şoförün sorumsuzluğu var hem de şirketin. Şirketin servis için bir tane hostesi yok” dedi.

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