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OHAL ilan edilen illerde araç muayene süresi uzatıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen illerdeki araçların muayenelerinin geçerlilik süresinin uzatıldığını duyurdu.

04.03.2023 - 13:48 | | DHA
OHAL ilan edilen illerde araç muayene süresi uzatıldı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "OHAL ilan edilen illerde yaşayan vatandaşlarımıza ait araçlar ile 6 Şubat tarihinden sonra bu illerde bulunduğu belgelendirilen araçların muayenelerinin geçerlilik süreleri uzatılmıştır.

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6 Şubat’tan itibaren OHAL süresi sonuna kadar dolanların araç muayene işlemleri, OHAL süresinin sona erdiği tarihten itibaren 1 ay sonrasına kadar geçerli sayılacak. OHAL süresi bittikten 30 gün sonrasına kadar vatandaşlarımız araçlarını istedikleri yerde muayene ettirebilecekler. Bu dönemde muayene yaptırmadığı gerekçesiyle düzenlenen trafik cezaları da iptal edilecek" denildi. 

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