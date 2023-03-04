OHAL ilan edilen illerde araç muayene süresi uzatıldı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "OHAL ilan edilen illerde yaşayan vatandaşlarımıza ait araçlar ile 6 Şubat tarihinden sonra bu illerde bulunduğu belgelendirilen araçların muayenelerinin geçerlilik süreleri uzatılmıştır.

6 Şubat’tan itibaren OHAL süresi sonuna kadar dolanların araç muayene işlemleri, OHAL süresinin sona erdiği tarihten itibaren 1 ay sonrasına kadar geçerli sayılacak. OHAL süresi bittikten 30 gün sonrasına kadar vatandaşlarımız araçlarını istedikleri yerde muayene ettirebilecekler. Bu dönemde muayene yaptırmadığı gerekçesiyle düzenlenen trafik cezaları da iptal edilecek" denildi.