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Öğrenci servisiyle otomobil çarpıştı! 14’ü öğrenci, 19 yaralı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, öğrenci servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 14'ü öğrenci, 19 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılırken, kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

24.11.2021 - 11:45 | | Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)
Öğrenci servisiyle otomobil çarpıştı! 14’ü öğrenci, 19 yaralı

Atatürk Mahallesi'nde bugün sabah saatlerinde taşımalı eğitim gören ortaokul ve lise öğrencilerini taşıyan Mikail K. (41) yönetimindeki 46 NA 914 plakalı servis minibüsü ile Ali Ö. (45) idaresindeki 41 AEM 225 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı.

Kazada 14’ü öğrenci, 2’si sürücü, toplam 19 kişi yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Bu arada kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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