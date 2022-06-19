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O köy referanduma gitti! İşte sandıktan çıkan sonuç...

Zonguldak’ın Alaplı ilçesine 3 kilometre uzaklıktaki 550 nüfuslu seçmeni olan Aşağı Doğancılar köyü, Belediyenin 6’cı mahallesi olmak için referanduma gitti.

19.06.2022 - 23:32 | | İHA
O köy referanduma gitti! İşte sandıktan çıkan sonuç...

Zonguldak’ın Alaplı Aşağı Doğancılar köyünde Referandum heyecanı yaşandı. Merkeze 3 kilometre uzaklıkta olan köy sakinleri, Aşağı Doğancılar köyü Alaplı’nın mahallesi olmak için sandık başına gitti. Aşağı Doğancılar Köy sakinleri, belediye sınırlarına dahil olması için 376 kişinin katıldığı referandumda 287 evet oyu çıkarken, 24 hayır oyu kullanıldı. 64 kişi oy kullanmazken bir oy da geçersiz sayıldı.

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