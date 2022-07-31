O ilimizde orman yangını! Gece görüşlü helikopterler devreye girdi

Edinilen bilgiye göre, saat 16.30 sıralarında Bucak'ın Özkaraseki Mahallesi mevkiinde bilinmeyen nedenle orman yangını başladı. Bucaki Burdur ve Isparta Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra, bölgeye iş makineleri, arazözler sevk edildi. Yangına 6 helikopter, 5 uçak, 25 arazöz, 150 personel, 3 iş makinesi müdahale ediyor. Bölgeye Antalya’dan da yardımcı ekip sevk edildi.

Öte yandan yangının çıkış nedeni belli olmazken jandarma ekiplerinin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

KISMEN KONTROL ALTINDA

Vali Ali Arslantaş yaptığı açıklamada, yangının kısmen kontrol altına alındığını belirtti. Arslantaş, "Yangın şu an itibaren kısmen kontrol altına alınmıştır. Havanın kararmasından dolayı havadan söndürme ve soğutma çalışmaları durdurulmuş, Bucak Orman İşletme ve çevre illerden gelen orman söndürme ekipleri soğutma çalışmalarını sürdürmektedir" dedi.