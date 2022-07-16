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O doktorlar hakkında flaş karar! Sosyal medyadan çirkin paylaşım

Ordu’da, sosyal medya hesaplarından görev yaptıkları ilçelerdeki vatandaşlar hakkında çirkin paylaşımlarda bulunan doktorlar açığa alınırken, haklarında ise idari soruşturma başlatıldı.

16.07.2022 - 18:48 | | İHA
O doktorlar hakkında flaş karar! Sosyal medyadan çirkin paylaşım

Gürgentepe Devlet Hastanesi'nde görev yapan pratisyen hekim U.G., sosyal medya hesabından ilçedeki hastalar hakkında çirkin ve küfürlü paylaşımda bulundu. U.G. isimli doktorun paylaşımına, Gölköy Devlet Hastanesi'nde görev yapan bir başka pratisyen hekim S.G. de yorum yaparak, çirkin bir şekilde cevap verdi. İlçelerde görev yapan doktorların bu yazışmaları sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkilere neden olurken, Ordu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından U.G. ile S.G. hakkında idari soruşturma başlattı.

Açığa alınan iki doktor için bakanlıktan müfettiş talep edildi.

O doktorlar hakkında flaş karar Sosyal medyadan çirkin paylaşım

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