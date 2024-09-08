Numan Kurtulmuş'tan Narin açıklaması: Katilleri adalet önünde hesap verecek
Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra ölü bulunan 8 yaşındaki Narin hakkında sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.
08.09.2024 - 18:22 |
Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, "Narin kızımızdan gelen acı haber hepimizin yüreğini yaktı. Rabbim rahmetiyle kuşatsın. Başımız sağ olsun. Katilleri en kısa zamanda adalet önünde hesaplarını verecekler, hepimiz adaletin tecellisinin takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.
Narin kızımızdan gelen acı haber hepimizin yüreğini yaktı. Rabbim rahmetiyle kuşatsın. Başımız sağ olsun.— Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) September 8, 2024
Katilleri en kısa zamanda adalet önünde hesaplarını verecekler, hepimiz adaletin tecellisinin takipçisi olacağız.