GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Numan Kurtulmuş'tan Narin açıklaması: Katilleri adalet önünde hesap verecek

Numan Kurtulmuş'tan Narin açıklaması: Katilleri adalet önünde hesap verecek

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra ölü bulunan 8 yaşındaki Narin hakkında sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.

08.09.2024 - 18:22 |
Numan Kurtulmuş'tan Narin açıklaması: Katilleri adalet önünde hesap verecek

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, "Narin kızımızdan gelen acı haber hepimizin yüreğini yaktı. Rabbim rahmetiyle kuşatsın. Başımız sağ olsun. Katilleri en kısa zamanda adalet önünde hesaplarını verecekler, hepimiz adaletin tecellisinin takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

GÜNCEL HABERLER

Numan Kurtulmuş'tan Narin açıklaması: Katilleri adalet önünde hesap verecek

Numan Kurtulmuş'tan Narin açıklaması: Katilleri adalet önünde hesap verecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Narin ile ilgili açıklama: Adli sürecin bizzat takipçisi olacağım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Narin ile ilgili açıklama: Adli sürecin bizzat takipçisi olacağım

BUDO seferlerine hava engeli

BUDO seferlerine hava engeli