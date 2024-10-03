Numan Kurtulmuş'tan kapalı oturum açıklaması
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yaptığı açıklamada, İsrail'in yayılmacı politikasına karşı alınabilecek tedbirleri müzakere etmek için Meclis'te kapalı oturum yapılabileceğini belirtti.
03.10.2024 - 14:44 | | AA
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Afrim Gashi ile TBMM Tören Salonu'nda ortak basın toplantısı düzenledi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş basın mensuplarından gelen soru üzerine; "İlgili bakanların katılımıyla Meclis'te, İsrail’in yayılmacı politikaları ve Türkiye’nin geliştirebileceği tedbirler konusunda kapalı oturum yapılabilir" dedi.