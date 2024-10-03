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Numan Kurtulmuş'tan kapalı oturum açıklaması

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yaptığı açıklamada, İsrail'in yayılmacı politikasına karşı alınabilecek tedbirleri müzakere etmek için Meclis'te kapalı oturum yapılabileceğini belirtti.

03.10.2024 - 14:44 | | AA
Numan Kurtulmuş'tan kapalı oturum açıklaması

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Afrim Gashi ile TBMM Tören Salonu'nda ortak basın toplantısı düzenledi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş basın mensuplarından gelen soru üzerine; "İlgili bakanların katılımıyla Meclis'te, İsrail’in yayılmacı politikaları ve Türkiye’nin geliştirebileceği tedbirler konusunda kapalı oturum yapılabilir" dedi.

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