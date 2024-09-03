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Numan Kurtulmuş'tan Devlet Bahçeli'ye ziyaret: Meclisin daha demokratik çalışması gereken hususlar var

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile TBMM’de bir görüşme gerçekleştirdi. Kurtulmuş, "Meclisimizin yeni dönemde çok sayıda önemli görevler bekliyor. Meclis'in daha fonksiyonel çalıştırılması için karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk." dedi.

03.09.2024 - 15:51 |
Numan Kurtulmuş'tan Devlet Bahçeli'ye ziyaret: Meclisin daha demokratik çalışması gereken hususlar var

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile TBMM’deki makamında bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası konuşan Numan Kurtulmuş şu ifadeleri kullandı:

Meclisimizin yeni dönemde çok sayıda önemli görevler bekliyor. Bunun en başında TBMM'de nezaketli bir dilin, müzakereci üslubun ve Türk milletinin şanına yakışır şekilde hal ve hareketin ortaya konulması. Bu anlamda da Meclis'in daha fonksiyonel çalıştırılması için karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Meclis'in önünde yeni anayasa, seçim tüzüğü gibi demokratik seviyemizi daha ileriye taşımamız için çalışmamız gereken hususlar var. Tüm bunların ve diğer konuların müzakere edilebilmesi için temiz ve olgun bir dile ihtiyacımız olduğu ortadadır. İnşallah diğer siyasi partilerle de görüşmelerimizi sürdürerek 1 Ekim'den itibaren fonksiyonel Meclis çalışmasını ortaya koymak için devam edeceğiz.

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